Ливерпуль повторно обыграл Лейпциг и вышел в 1/4 Лиги чемпионов

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ответном поединке 1/8 финала лиги чемпионов английский Ливерпуль на нейтральном поле в Будапеште обыграл немецкий Лейпциг (2:0).

Первый матч показал, что даже кризисный Ливерпуль способен обыграть команду Юлиана Нагельсманна. Тогда счет был 0:2.

Первый тайм этого противостояния принес немало сюрпризов. Команда Юргена Клоппа не собиралась "сушить" игру, а наоборот, активно бежала в атаку и создавала опасные моменты, но Петер Гулачи играл выше всяческих похвал. Да и Лейпциг был активным и пытался навязать номинальным хозяевам свою игру. Однако на перерыв команды ушли с ничейным счетом — 0:0.

Во втором тайме Нагельсманн сделал замены, и Лейпциг задвигался еще активнее. Но не всегда получается так, как хочется. Ливерпуль бросился в атаку и на 71-й минуте счет открыл. Мохаммед Салах раскачал центральных защитников и с 20 метров пробил п правый нижний угол. Тут Гулачи был бессилен, 1:0.

Три минуты понадобилось "мерсисайдцам" чтобы удвоить счет. Дивок Ориги сделал хороший прострел с правого фланга в центр штрафной, где совсем один был Садио Мане. Тот и переправил мяч в почти что пустые ворота, 2:0.

Ливерпуль обыграл Лейпциг со счетом 4:0 по сумме двух матчей и уверенно прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль - Лейпциг 2:0

Голы: Салах, 71, Мане, 74

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 90), Кабак, Филлипс — Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Тиаго Алькантара (Кейта, 71) — Диогу Жота (Ориги, 71), Салах.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку — Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60) — Поульсен (Хван Хи Чхан, 60).