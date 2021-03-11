Месси и Роналду не будет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05

Команды звезд мирового футбола вылетели на ранней стадии.

Туринский Ювентус на стадии 1/8 финала по двум матчам (4:4) вылетел от португальского Порту.

Каталонская Барселона, в свою очередь, не смогла обыграть ПСЖ и также покинула турнир в 1/8 (5:2).

Таким образом, форвард каталонцев Лионель Месси, и вингер "старой сеньоры" Криштиану Роналду покинули турнир до четвертьфинала.

Такое произошло впервые с сезона-2005/06. Тогда Барселона вылетела от Челси (2:1, 2:4), а Манчестер Юнайтед, цвета которого защищал Роналду — от Милана (0:1, 1:0).

Ранее сообщалось, что Барселона впервые с 2007 года не вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.