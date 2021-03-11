Почеттино: ПСЖ слишком нервничал перед стартом поединка

Наставник французского ПСЖ поделился эмоциями от ответной игры его команды против каталонской Барселоны.

Действующие чемпионы Франции в рамках ответного поединка раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на своем поле успешно защитили (1:1) победный результат противостояния на поле стадиона Камп Ноу почти месячной давности (4:1), по итогу отправившись в четвертьфинал главного клубного европейского состязания.

ПСЖ — Барселона 1:1 видео голов и обзор матча

Главный тренер "красно-синих" Маурисио Почеттино в интервью RMC Sport, фрагменты которого приводит L'Équipe, поделился эмоциями после первого внушительного успеха во главе своей новой команды.

"Нам пришлось очень непросто в первом тайме, когда мы пытались сбить стартовый натиск соперников. Психологически, это стало большим испытанием для моей команды, так как на них давили результаты трехлетней давности.

Мы сумели перестроиться уже во втором тайме, и предстали более настроенным на конечный успех коллективом.

Для меня очевидно одно: мы слишком нервничали перед стартом поединка, думали о следующем раунде, а надо было подумать об игре и забыть о негативном опыте прошлого.

Я рад, что мы сумели изменить ситуацию и вышли в четвертьфинал. Первый тайм нас не устроил. Иногда, такое случается, но самое главное — быть лучше соперников во втором тайме, быть более конкурентоспособным и квалифицированными исполнителями.

Моя команда была фантастической. Поначалу, нам было трудно найти друг друга на поле, но, когда игра наладилась, мы оказались перед чужими воротами.

Барса был обязана рисковать, ведь они проиграли 1:4 в первом матче, но нам потребовалось время для того, чтобы этим воспользоваться.

Наш голкипер, Кейлор Навас, показал великолепную игру сегодня. Есть определенные моменты, которые позволяют показать его качества с лучшей стороны. Он — лучший вратарь мира, и это было видно сегодня вечером", — подытожил Почеттино.

Пока ПСЖ будет дожидаться жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, его футболистам будет необходимо переключиться на домашний поединок против Нанта в рамках внутреннего первенства.