Барселона впервые с 2007 года не вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

11 марта 2021

Лионель Месси, getty images

"Сине-гранатовые" вылетели от ПСЖ.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграл вничью с каталонской Барселоной (1:1).

По сумме двух встречи именно парижане удостоились права сыграть в 1/4 финала ЛЧ (5:2).

Таким образом Барселона впервые с 2007 года не пробилась на стадию четвертьфинала Лиги чемпионов.

Тогда в сезоне 2006/07 на стадии 1/8 финала "сине-гранатовых" обыграл Ливерпуль. Еще раньше, в сезоне-2004/05, Барселона вылетела от Челси (2:1, 2:4).

Видео голов и обзор матча ПСЖ — Барселона можно смотреть на Football.ua.

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