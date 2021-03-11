Нагельсманн — об игре против Ливерпуля: После 0:2, матч завершился

Наставник РБ Лейпциг прокомментировал второе поражение в дуэли против Ливерпуля.

Немецкий РБ Лейпциг накануне потерпел второе поражение в двухматчевой дуэли против английского Ливерпуля, вновь пропустив на Пушкаш Арене в Будапеште два мяча авторства Мохаммеда Салаха и Садио Мане (2:0), в результате чего был вынужден покинуть розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА на стадии 1/8 финала.

Ливерпуль — РБ Лейпциг 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных быков" Юлиан Нагельсманн в своем послематчевом интервью признал полное превосходство соперников над его командой в обоих поединках.

"Ливерпуль сегодня был лучшей командой на поле и заслуженно добился выхода в следующий раунд. Во время наших атак, нам не хватило завершающего удара для того, чтобы обеспечить нужные нам голы.

На ранних стадиях матча нам потребовалось слишком много времени, чтобы привыкнуть к игре соперников, потому что сегодня они оказали меньшее давление, чем в первой игре. Поэтому мы много играли через позиционные атаки и не могли включать высокие скорости.

Порой, мы играли в не требовавший того слишком "умный" футбол, и легко допускали ошибки. Мы были слишком медлительны и не могли задать игре нужного градуса эмоций. В такие моменты особенно замечаешь нехватку болельщиков, которые подталкивали бы команду вперед.

С 25-й минуты стало немного лучше, и мы стали смелее атаковать. Однако реальных моментов мы практически не создавали. После смены сторонами, дела пошли по тому же пути. Счет стал 0:1 в результате наших ошибок в достаточно простой ситуации, а после 0:2 игра завершилась.

Два пропущенных нами мяча также в очередной раз подчеркнули отличные индивидуальные качества со стороны игроков Ливерпуля. То, что делают на поле Салах и Мане, действительно уникально. Вы справедливо можете отметить, что мы слишком боялись контратак соперников в этот вечер.

Мы не смогли сегодня добиться максимума, и поэтому Ливерпуль заслуженно прошел в следующий раунд. Мы должны принять это, хотя и будем ближайшее время грустить по этому поводу", — подытожил Юлиан Нагельсманн.

Свой следующий матч РБ Лейпциг проведет в домашних условиях против франкфуртского Айнтрахта.