Месси не реализовал пенальти в матче против ПСЖ

Аргентинец не переиграл Наваса.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ принимает Барселону. После первого тайма счет равный — 1:1.

Первыми забили хозяева — Мбаппе реализовал пенальти. После был идеальный выстрел от Месси, который сравнял счет.

В дополнительное время к первому тайму арбитр Энтони Тейлор поставил пенальти за нарушение Курзавы на Гризманне.

Лионель Месси подошел исполнять 11-метровый, но пробил не лучшим образом, и Навас в отличном прыжке парировал удар.

Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию игры ПСЖ — Барселона можно смотреть на Football.ua. Также уже доступны голы поединка.

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