Супряга остался в запасе Динамо на матч против Барселоны

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют киевское Динамо и каталонская Барселона.

На матч четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выставил стартовый состав схожий тому, с которым вице-чемпионы Украины обыгрывали Ингулец из Петрово (2:0) несколькими днями ранее. С тем лишь отличием, что позицию форварда будет занимать не Владислав Супряга, а Беньямин Вербич.

У каталонцев были определенные проблемы с подбором футболистов в заявку на эту игру, поэтому в Киеве "сине-гранатовые" не смогут рассчитывать на максимально загруженную скамейку запасных, а в основном составе можно будет наблюдать дебют Оскара Мингесы и Карлеса Аленья в Лиге чемпионов.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Шепелев, Гармаш — Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Вербич.

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Белуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.



Барселона: тер Штеген — Дест, Мингеса, Ленгле, Фирпо — Пьянич, Аленья — Тринкан, Коутиньо, Педри — Брайтвейт.