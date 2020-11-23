Барселона огласила заявку на матч с Динамо

В Киев прилетят 19 футболистов Барселоны.

Барселона сразится с Динамо в рамках очередного тура групповой стадии Лиги чемпионов. В Киев каталонцы отправятся в таком составе:

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Ленгле, Альба, Фирпо, Мингеса.

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутинью, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес.

Нападающие: Гризманн, Брайтвейт, Дембеле, Конрад.

Таким образом, в матче с Динамо Барселона осталась сразу без шести игроков основы — травмированных Фати, Роберто, Пике, Бускетса и незаявленных Месси и Де Йонга.

При этом, испанские СМИ ожидали, что матч пропустит и Усман Дембеле, но француз все-таки попал в заявку.

Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо — Барселона.