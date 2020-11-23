Дембеле пропустит игру против Динамо

Французский нападающий каталонской Барселоны получил растяжение плеча в матче против мадридского Атлетико.

Накануне гостевого противостояния в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо, каталонская Барселона отправилась в Мадрид, где совершила неудачную попытку исправить сложившуюся ситуацию на внутренней арене матчем против мадридского Атлетико (0:1).

Помимо отсутствия набранных очков по завершению этого поединка, "блаугранас" также потеряли двух своих исполнителей непосредственно по ходу поединка: из-за травм разной степени тяжести поле были вынуждены покинуть защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.

Кроме того, согласно сообщениям Mundo Deportivo, французский нападающий Усман Демебеле в течении противостояния получи растяжение плеча, и теперь ему грозит длительный период без футбола. Стоит отметить, что наставник каталонцев Рональд Куман отказался проводить замену игрока, несмотря на сигналы самого Дембеле в сторону технической зоны.

Источник сообщает, что поездка в Украину для Дембеле практически точно исключена, а сроки восстановления, так и вовсе, грозят составить около месяца, что означает, что Дембеле может пропустить до восьми игр во всех состязаниях.

Таким образом, лазарет команды Рональда Кумана, кроме новоприбывшего, сейчас содержит Жерара Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати, Самуэля Умтити и Серхио Бускетса.

Следующий матч каталонской Барселоны пройдет в Киеве, где ей предстоит сыграть против Динамо во вторник, 24 ноября. Начало в 22:00 по местному времени.