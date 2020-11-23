Цыганков и Сидорчук не помогут Динамо в матче с Барселоной

Мирча Луческу подтвердил, что два лидера его команды пропустят предстоящий поединок Лиги чемпионов.

Динамо примет на своем поле Барселону в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В предстоящем поединке столичному клубу не смогут помочь правый полузащитник Виктор Цыганков и опорный полузащитник Сергей Сидорчук, несмотря на то, что они уже переболели коронавирусом.

"Сидорчук? Он не провел ни одной тренировки. Цыганков также завтра не сыграет. Он будет готовиться к выходным", — заявил Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Динамо — Барселона состоится завтра, 24 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.