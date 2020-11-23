Месси и Де Йонг не сыграют против Динамо

Лидеры Барселоны не полетят в Украину на матч против Динамо.

24 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на выезде сразится с Динамо.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "блаугранас" Рональд Куман поведал о кадровых решениях. Так, нидерландец сообщил, что Лео Месси и Френки де Йонг не полетят в Украину.

"Мы решили не брать Месси и де Йонга, потому что находимся в хорошем положении в Лиге чемпионов. Они могут отдохнуть, так как сыграли много игр", — сказал Куман на пресс-конференции.

"Это хорошее время для отдыха. А для ФИФА пришло время задуматься над расписанием матчей, потому что такой график безумие".

Таким образом, в матче с Динамо Барселона осталась сразу без шести игроков основы — травмированных Фати, Роберто, Пике, Бускетса и незаявленных Месси и Де Йонга.

Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо — Барселона.