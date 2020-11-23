Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
1
Лацио
1
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
04 ноября
19:55
Челси
3
Ренн
0
04 ноября
22:00
Севилья
3
Краснодар
2
04 ноября
22:00
Брюгге
0
Боруссия Д
3
04 ноября
22:00
Барселона
2
Динамо Киев
1
04 ноября
22:00
Ференцварош
1
Ювентус
4
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
1
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Месси и Де Йонг не сыграют против Динамо

23 ноября 2020

Лео Месси, getty images

Лидеры Барселоны не полетят в Украину на матч против Динамо.

24 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на выезде сразится с Динамо.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "блаугранас" Рональд Куман поведал о кадровых решениях. Так, нидерландец сообщил, что Лео Месси и Френки де Йонг не полетят в Украину.

"Мы решили не брать Месси и де Йонга, потому что находимся в хорошем положении в Лиге чемпионов. Они могут отдохнуть, так как сыграли много игр", — сказал Куман на пресс-конференции.

"Это хорошее время для отдыха. А для ФИФА пришло время задуматься над расписанием матчей, потому что такой график безумие".

Таким образом, в матче с Динамо Барселона осталась сразу без шести игроков основы — травмированных Фати, Роберто, Пике, Бускетса и незаявленных Месси и Де Йонга.

Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо — Барселона.

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100