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-
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-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Куман: Динамо может усложнить нам жизнь

23 ноября 2020

Рональд Куман, getty images

Главный тренер Барселоны Рональд Куман дал свой комментарий перед встречей с Динамо.

Барселона сразится с Динамо в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. На выходных каталонцы уступили Атлетико со счетом 0:1, что привело к падению каталонцев на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

"Я недоволен положением Барселоны в Ла Лиге, но завтра нас ждет другая игра. Мы должны воспользоваться возможностью, чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов", — сказал Куман на предматчевой пресс-конференции.

"В первом матче против Динамо нам было тяжело. Если мы не будем играть хорошо, то соперник усложнит нам жизнь. Нам нужно хорошо подготовиться".

Также Куман прокомментировал травму основного центрального защитника Жерара Пике.

"Пике? Мы потеряли важного игрока. Но Барселона способна играть по различным схемам. Должны улучшить игру в защите и эффективность в атаке".

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