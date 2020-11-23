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-
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22:00
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-
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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
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Луческу: Рассматриваю игру против Барселоны как толчок и развитие в прогрессе Динамо

23 ноября 2020

Мирча Луческу, фк динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал свой комментарий перед игрой с Барселоной.

Динамо примет Барселону на НСК Олимпийский в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 24 ноября, начало — в 22:00.

"Мы хотим завтра победить. Будут встречаться две команды с разной философией и идеями. Для нас очень важна победа. Барселона есть Барселона. Понятно, что присутствие Месси дает преимущество, но его отсутствие дает плюс в том плане, что команда будет стараться более качественно сыграть в обороне", — начал Луческу.

"Барселона — одна из лучших команд мира, но сейчас проходит не через самые лучшие времена. Ситуация с уходом Месси создает нервную обстановку в клубе, еще и смена тренера... Но я уверен, что Барса справится с этой ситуацией. Очень хотим обыграть Барселону завтра, но одно дело хотеть, а другое — победить".

Затем Луческу сообщил, что полузащитники Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков вылечились от коронавируса, но завтра команде не помогут.

"Сидорчук? Он не провел ни одной тренировки. Цыганков также завтра не сыграет. Он будет готовиться к выходным. Ребята очень сложно  восстанавливаются после коронавируса. Им непросто, они ослаблены, из-за чего нам нужно строить тренировочный процесс иначе. Я специально немного форсировал подготовку, чтобы некоторые выздоровевшие уже сыграли с Ингульцом".

Также тренер Динамо вспомнил, как он в бытность тренером Шахтера на своем поле обыгрывал Барселону  в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

"Вспоминая 2004-й год, тогда Месси дебютировал в Лиге чемпионов, а мы тогда победили. Мы выиграли ту игру и это был первый шаг для успеха Шахтера. Динамо давно не играло в групповой стадии Лиги чемпионов, и я рассматриваю эту игру как толчок и развитие в прогрессе Динамо".

Касательно кадровых новостей, то их попросту нет: "Готовимся к игре в том же составе, что и к Ингульцу".

В конце пресс-конференции Луческу рассказал, что он смотрел матч Барселоны против Атлетико, но призвал даже не пытаться проводить параллели между "матрасниками" и Динамо.

"Конечно, я смотрел матч Барселоны против Атлетико. Но здесь нечего сравнивать с нами, не забывайте, что Атлетико, например, позволяет себе купить игрока за 125 миллионов евро. Симеоне там уже много лет, он построил эту команду".

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо — Барселона.

Ранее свой комментарий перед игрой высказал наставник Барселоны Рональд Куман.

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