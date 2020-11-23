Ленгле: Если обыграем Динамо, то у Барселоны будет хороший задел

Защитник Барселоны Клеман Ленгле дал свой комментарий перед игрой с Динамо.

Барселона готовится к поединку 4-го тура Лиги чемпионов против Динамо. Игра пройдет в Киеве, на НСК Олимпийский, 24 ноября.

Перед матчем против киевлян Барселона понесла серьезные кадровые потери. Так, травмы получили центральный защитник Жерар Пике и правый защитник Серхи Роберто.

"Правый центральный защитник — непривычная позиция для меня, но у меня есть опыт и я постараюсь сыграть наилучшим образом. Травма Пике сильно осложняет нам задачу", — приводит слова Ленгле Marca.

"Впереди у нас важная игра в Лиге чемпионов. Если мы добьемся победы, то у нас будет хороший задел. В случае победы над Динамо в следующих играх можно будет использовать ротацию".

Перед этим матчем Барселона уверенно возглавляет группу G с девятью очками. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо — Барселона.