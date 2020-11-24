Динамо — Барселона: команды определилась с формами

Киевляне определилось с комплектом формы на матч.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встретится с каталонской Барселоной. Матч состоится во вторник, 24-го ноября в Киеве, на НСК Олимпийском. Начало игры — в 22:00.

Утром в день игры на НСК Олимпийский состоялось традиционное совещание служб, задействованных в организации матча, сообщает официальный сайт Динамо. Среди прочего, было утверждено в каких формах проведут встречу команды.

Динамо сыграет в основном комплекте формы – белом с горизонтальными полосками. Голкипер "бело-синих" проведет матч в форме салатового цвета.

Барселона выйдет на поле в выездном комплекте черного цвета. Вратарь гостей сыграет в оранжевом.

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