Динамо Киев — Барселона: где смотреть матч

Узнайте, какой канал покажет поединок в прямом эфире.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встретится с каталонской Барселоной. Матч состоится во вторник, 24-го ноября в Киеве, на НСК Олимпийском. Начало игры — в 22:00.

В прямом эфире поединок между Динамо и Барселоной покажет в прямом эфире ТК Футбол ?. Трансляция начнется в 21:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.

Букмекеры считают, что фаворитом данного противостояния является Барселона.