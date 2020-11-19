Вашему вниманию котировки букмекеров на матч.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встретится с каталонской Барселоной. Матч состоится во вторник, 24-го ноября в Киеве, на НСК Олимпийском.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — Барселона. Так, на победу подопечных Рональда Кумана можно поставить с коэффициентом 1,37.

Ничью эксперты оценили в 5,30, а если вы верите в победу киевлян, то на данный исход коэффициент — 7,60.

К слову, на то, что обе команды забьют, коэффициент 1,65 (нет — 2,15).

Отметим, что матч Динамо — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию можно смотреть на Football.ua.