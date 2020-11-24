Динамо — Барселона. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.

Киевское Динамо на своем поле будет принимать Барселону и попытается в предстоящем поединке разжиться очками.

Динамо – Барселона

Вторник, 24 ноября, 22:00. НСК Олимпийский, Киев. Матей Юг (Словения) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В четвертом туре Лиги чемпионов киевское Динамо попытается не дать Барселоне оформить досрочный выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на невыразительный старт каталонского клуба в этом сезоне, в Лиге чемпионов у "сине-гранатовых" все хорошо. В лобовом стыке против Ювентуса Барселона сумела заработать 3 очка, а Динамо и Ференцварош вполне ожидаемо проиграли свои матчи на Камп Ноу. И если венгров Барса просто не заметила и выиграла с крупным счетом, играя в меньшинстве, то Динамо сумело навязать борьбу и проиграло минимально.

В первом матче между Динамо и Барселоной финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:1. Тот матч динамовцы начали очень неубедительно и за первые 15 минут вполне могли уже гореть 0:3. Но Барселона реализовала только удар с пенальти. Динамовцы сумели выровнять игру, и мы увидели обоюдно острую игру с большим количеством голевых моментов у ворот обеих команд, где в этот вечер блистали оба голкипера.

Будет ли подобный сценарий в киевском поединке? Вполне возможно, хотя составы команд в сравнении с первым матчем сильно видоизменятся.

Главные новости перед матчем Динамо — Барселона

У динамовцев кто-то выздоровел с того времени, кто-то, наоборот, заболел коронавирусом. У Барсы же точно не сыграют Месси и Пике, которые и сделали результат в первом матче.

В предстоящем поединке не стоит ожидать от Динамо открытую игру. Это было бы слишком опрометчиво. Учитывая все игровые проблемы Барселоны, общий уровень индивидуального мастерства по-прежнему у "блаугранас" гораздо выше. Попытка завладеть мячом и территорией может закончиться очень печально. А потому, конечно же, стоит ждать, что Динамо будет играть дисциплинировано с низкой линией обороны и будет делать ставку на быстрые контратаки с длинными вертикальными передачами за спины защитникам Барселоны в свободные зоны на ход скоростным игрокам Динамо. Такой сценарий видится самым правильным в предстоящем поединке, который может помочь зацепиться за результат. Но в этом все-таки есть сомнения. Ведь даже в том неплохом выездном поединке чувствовалось, что Барселона играла с запасом и могла бы добавить в скорости, если бы того потребовала ситуация.

Ориентировочные составы команд

Динамо: Бущан – Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера – Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Вербич – Супряга

Барселона: Тер Штеген – Дест, Мингеса, Ленгле, Альба – Пьянич, Аленья, Коутинью, Педри, Дембеле – Гризманн

Статистика личных встреч

Всего игр: 9 (3 победы Динамо, 6 побед Барселоны), забитые голы 13:16

На поле Динамо: 4 игры (2 победы Динамо, 2 победы Барселоны), забитые голы 7:5

На поле Барселоны: 5 игр (1 победа Динамо, 4 победы Барселоны), забитые голы 6:11

Самый результативный матч: победа Барселоны 4:1 (1993)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua