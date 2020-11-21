Динамо Киев — Барселона: онлайн-трансляция матча

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между командами.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встретится с каталонской Барселоной. Матч состоится во вторник, 24-го ноября в Киеве, на НСК Олимпийском. Начало игры — в 22:00.

Команды в 2020 году однажды уже встречались на поле. Тогда с минимальным преимуществом Барселона одолела киевлян (2:1).

Каталонцы с 9 очками лидируют в группе G, а Динамо занимает третье место с одним набранным баллом.

Сможет ли Динамо зацепиться за очки в домашнем противостоянии с Барселоной? Об этом станет известно после их ответного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.