Де Пена: Динамо приложит все необходимые усилия для достижения результата

Уругвайский полузащитник киевлян поделился ожиданиями от предстоящей игры против Барселоны.

Накануне противостояния против каталонской Барселоны в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА, уругвайский полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена поделился своими эмоциями перед определяющим для его команды поединком.

"Месси — лучший игрок в мире и то, что он не сыграет против нас, очевидно, положительный фактор. Но, с другой стороны, было бы интересно в очередной раз встретиться с Лео на поле", — высказал сожаление Де Пена по поводу отсутствия звездного аргентинца в заявке соперников на предстоящую игру, сообщает Футбол NEWS.

Карлос также заверил болельщиков в том, что его команда будет работать на пределе возможностей в этот вечер: "В любом случае, это будет непростой матч, в котором мы попытаемся набрать очки. Поверьте, Динамо приложит все необходимые усилия для того, чтобы это сделать".

"Предыдущую встречу на Камп Ноу мы провели хорошо. Теперь, будем играть дома, где необходимо действовать также слажено, но надеяться на более приемлемый результат", — подытожил уругваец.

Матч Динамо — Барселона состоится сегодня, 24 ноября. Начало в 22:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.