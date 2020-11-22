Динамо и Барселону рассудит словенец Юг

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок с участием киевлян.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским Динамо и каталонской Барселоной обслужит бригада во главе с 40-летним словенцем Матеем Югом, в карьере которого уже были пять поединков в главном европейском клубном состязании.

Однако, несмотря на столь скромное число встреч в Лиге чемпионов, словенец уже пересекался с "бело-синими", когда под его надзором Динамо на своем поле отстояло безголевую ничью в ответном поединке 1/16 Лиги Европы УЕФА против греческого АЕК (0:0).

Главный арбитр: Матей Юг (Словения);

Ассистенты арбитра: Матей Жунич и Роберт Вукан (оба — Словения);

Видеопомощник арбитра: Саша Штегеманн (Германия);

Четвертый арбитр: Юре Прапротник (Словения).

Поединок Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 24 ноября, и начнется в 22:00.