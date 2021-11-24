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-
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-
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-
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Буяльский: После окончания первого тайма Эрнандес сказал мне, что фол был

24 ноября 2021

Виталий Буяльский (справа), ФК Динамо Киев

Хавбек "бело-синих" рассказал о самом спорном эпизоде в матче против Баварии.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал самый спорный момент в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (1:2).

Напомним, в первом тайме турецкий арбитр проигнорировал падение украинского хавбека в штрафной немецкой команды.

"После окончания первого тайма Эрнандес сказал мне, что фол был. Я подошел к нему и спросил, нарушал ли он правила. Он ответил да. А главный арбитр сказал, что нарушение, возможно, имело место быть, но я принимал мяч не в сторону ворот. Непонятно…

Когда мы играли с Ворсклой, игрок принимал мяч, двигаясь в сторону углового флажка, и в наши ворота назначили 11-метровый. А в Лиге чемпионов такие пенальти не назначают. Но судья расценил эпизод иначе – что я двигался не в сторону ворот", — приводит слова Буяльского пресс-служба "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Динамо — Бавария.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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