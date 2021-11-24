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-
07 декабря
22:00
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-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
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-
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-
07 декабря
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Суркис: Динамо заслуживало большего во встрече с Баварией

24 ноября 2021

Игорь Суркис, ФК Динамо

Функционер прокомментировал поражение киевлян.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями после матча с Баварией (1:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Нельзя радоваться забитому мячу, когда ты проигрываешь. Но то, что мы забили гол – уже хорошо. Считаю, что команда сегодня заслуживала большего. Особенно исходя из того, как играли во втором тайме. Физических кондиций хватало.

Да и если не назначать такие 11-метровые, какой проверяли с VAR в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно назначать.

Я ребят поддержал, поблагодарил за самоотдачу. Но нужно еще работать и работать, чтобы с такими командами играть на равных.

Гармаш – молодец, опытный футболист, который знает, что нужно делать на футбольном поле", – рассказал Суркис в комментарии официальному сайту клуба.


Ранее сообщалось, что Гармаш стал лучшим игроком Динамо в матче с Баварией по версии WhoScored.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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