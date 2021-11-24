Динамо Киев — Бавария. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в пятом поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Киевское Динамо досрочно лишилось шансов на евровесну, о чем стало известно по завершению поединка между каталонской Барселоной и лиссабонской Бенфикой поздним вечером накануне (0:0). Однако, согласитесь, после увиденного в игре против мюнхенской Баварии в исполнении коллектива Мирчи Луческу, думать о тогда еще не начавшейся встрече на Камп Ноу совершенно не хотелось. "Бело-синие" поиграли на нервах у украинского любителя футбола, наверное, впервые за эту международную кампанию в исключительно положительном ключе.

И все-таки, это в итоге оказалось очередной неудачей нашей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, что может исключительно разочаровывать. Моменты для того, чтобы обыграть обескровленных чемпионов Германии были, но класс Баварии есть класс Баварии, и никуда мы от этого деться не могли. Делиться очками с нуждающимися в них оппонентами коллектив Юлиана Нагельсманна не захотел. Что же, его право, а мы, в свою очередь, можем поблагодарить киевлян за старания ради того, чтобы хоть немного продлить время витания в мечтах.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,0. У голкипера Динамо было много работы на выходах в тяжелых погодных условиях, поэтому ему точно невозможно было позавидовать. Эпизоды с пропущенными голами были историей не про ошибки непосредственно стража ворот, а кроме этого было еще три ситуации, когда вратарю пришлось спасать свою команду. Присутствовал брак при передачах из штрафной на среднюю дистанции, тут сложно поспорить, но к обострению подобные действия Георгия не приводили в конечном итоге, поэтому можно считать, что матч для него прошел без срывов.

Томаш Кендзера — 6,0. Правый защитник не доиграл матч до конца, так как тренерский штаб захотел видеть в финальном отрезке более быстрого футболиста на его позиции. Кендзера провел на поле выделенное ему игровое время стабильно, допускал незначительное количество потерь мяча, но при этом мало уделял внимание атаке. Отчасти, это вполне оправдано присутствием Альфонсо Дэвиса на его стороне поля.

Илья Забарный — Александр Сирота — 6,0. К центру обороны Динамо было сложно что-то предъявить в плане оборонительной работы в этот вечер, так как противостоять приходилось, наверное, лучшему наконечнику атак планеты. Да, мяч отскочил от Забарного в эпизоде с первым голом Баварии в начале поединка, но и по такому снегопаду разглядеть резкий пас с фланга между партнерами по команде было еще той задачей. Сирота также был не безупречен в своих действия, особенно, что касается передач, но в целом пара в центре защиты Динамо действовала слаженно.

Виталий Миколенко — 6,0. Левый защитник киевлян в этот вечер активно поддерживал атаки своей команды, но при этом именно через его зону пришел второй гол в ворота Бущана перед перерывом. Миколенко противостоял один в один Коману и Павару с переменным успехом, но старался действовать при этом без грубых ошибок. Однажды избежать позиционного огреха не удалось, но в целом матч для Виталия прошел далеко не худшим образом.

Сергей Сидорчук — 6,5. Опорник Динамо провел привычный для себя еврокубковый поединок в плане объема защитной работы, и при этом мог даже расписаться в воротах Нойера с помощью удара со средней дистанции. Сидорчук не допускал невынужденных потерь мяча, а также помогал команде выходить из-под опеки оппонентов. Борьба на разных участках поля также была его сильной стороной в этот вечер.

Николай Шапаренко — 6,5. Неизвестно, насколько долго будет еще прокручивать в памяти свое ошибочное решение о простреле, вместо удара по пустым ворота, полузащитник киевского Динамо, однако потеря очков его командой, в том числе, является последствиями упущенной колоссальной возможности. Если вынести тот эпизод за скобки, то какие в целом могут быть претензии к игре Шапаренко в этот вечер? Построение атак киевлян, борьба, прессинг, участие в завершении — весь этот объем работы Николай пропустил через себя, и практически всегда был безупречен. Но запомнится, естественно, именно пресловутый эпизод.

Виктор Цыганков — 7,0. Лидер атак коллектива Мирчи Луческу в этот вечер был хорош в атакующих действиях. Редкий случай, когда Цыганков допускал мало ошибок в контроле мяча и передачах, и при этом фронт его работы распространялся не только лишь на чужую половину поля. Виктор своими ударами неоднократно пытался потревожить Мануэля Нойера, но наибольший вред обороне соперников он нанес голевой передачей на Гармаша. Качественный и, что самое главное, целостный матч от Цыганкова, как ни крути.

Виталий Буяльский — 5,5. Центральный атакующий полузащитник Динамо в этой игре в очередной раз не получил шанса отличиться забитым мячом. Буяльский проделал привычный для него объем беговой работы и принял участие в развертывании голевой атаки своей команды во втором тайме. К сожалению, Виталий практически половину своих касаний мяча в итоге оборачивал потерей контроля для команды, что смазывало его положительные действия на общем фоне.

Карлос Де Пена — 5,0. Игра уругвайского полузащитника в первой половине матча не понравилась Мирче Луческу, поэтому он не стал медлить с заменой после перерыва. Де Пена был вынужден уступить место на поле Витиньо, в результате редких попыток обострить игру своей команды и большого количества ошибок при передачах, допускаемых по ходу проведенного на поле времени. Каждая третья его встреча с мячом в итоге завершалась потерями для Динамо, поэтому ротация выглядит вполне очевидным решением.

Илья Шкурин — 5,0. Появление габаритного форварда на острие атаки Динамо выглядело вполне оправданным шагом на фоне желания команды выходить в наступление через резкий пас в переднюю линию, за который должен был цепляться именно беларусский футболист. Шкурин отыграл всего тайм, и запомнился нам неудачными попытками завершать фланговые прострелы, а также несколькими выигранными единоборствами у чужой штрафной. Впрочем, есть стойкое ощущение, что против несыгранной пары защитников соперника Илья мог бы замахнуться и на большее.

Витиньо — 6,0. Бразильский полузащитник вышел на замену Де Пене на вторую половину матча, после чего сумел оставить приятное впечатление своей игрой в прессинге на чужой половине. Витиньо не избегал контактной борьбы и имел более высокую точность передач, чем его предшественник.

Денис Гармаш — 7,0. Наконец-то мы увидели успешный пример переноса классной игровой формы полузащитника с внутренней на международную арену, и наконец-то футболист киевского Динамо сумел расписаться в чужих воротах. Оборона Баварии совершенно не выглядела надежной, поэтому Гармаш бы точно успел получить хотя бы один момент за проведенный на поле тайм.

Он его и получил в итоге, реализовал, благодаря чему в очередной раз получил заслуженную порцию хвалебных слов в свой адрес. Денис не ограничился на своем результативном действии, и в оставшееся время продолжал оказывать давление на защиту соперников.

Александр Караваев — украинский фланговый защитник выходил на поле вместо своего польского напарника с явной задачей ускорить Динамо на финальный отрезок поединка. За проведенное на поле время Караваев повстречался с мячом 16 раз за практически такое же количество игровых минут, что говорит на о том, что Александра пытались задействовать партнеры при построении своих атак. К сожалению, ни к чему активность футболиста так и не привела.