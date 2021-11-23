Динамо Киев вновь уступило Баварии

Подопечные Мирчи Луческу наконец-то открыли счет своим голам в текущем евросезоне, однако для победы этого не хватило.

Уже в скором времени после возвращения команд из ноябрьской международной паузы лучшим представителям своих стран предстояло внести ясность в их положение на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. И если для киевского Динамо этот вопрос оставался открытым и животрепещущим, то для соперников команды Мирчи Луческу по отчетному поединку, мюнхенской Баварии, ситуация в группе E уже была фактически предрешенной. По состоянию на момент начала пятого тура, коллективу Юлиана Нагельсманна оставалось набрать всего одно очко за два оставшихся матча для того, чтобы стать абсолютно недосягаемым для преследователей.

Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

Именно поэтому "Красная машина" не особо нервничала перед поездкой в столицу Украины, даже в условиях, когда COVID-19 сделал невозможным участие в данной игре целого ряда футболистов ее основной группы. Для "бело-синих" это был, наверное, наилучший из возможных подарков, так как у Динамо практически не оставалось пространства для маневра. Поскольку вторая игра квартета между каталонской Барселоной и лиссабонской Бенфикой начиналась уже после окончания нашей встречи, киевляне не могли себе позволить расслабиться в ситуации, когда у них было всего одно набранное очко и ни одного забитого мяча.

В это же время "орлам" в их игре на Камп Ноу было бы достаточно всего лишь сыграть вничью для гарантированного выхода в весеннюю часть Лиги Европы. Впрочем, в этом сезоне украинский клубы сами загнали себя в тяжелое положение, поэтому и опираться должны были исключительно на свои результаты.

Столицу Украины в этот вечер впервые в осеннем сезоне посетил серьезный снегопад. Баварии, конечно, не привыкать играть в таких погодных условиях, с учетом предгорного климата в их базовом регионе, поэтому техничных футболистов соперников особо не смутило наличие погодного фактора. Можно сказать, что чемпионы Германии просто показывали мастер-класс своим оппонентам, которые классно выходили в контратаки по быстрой траве, и создали не одну перспективную ситуацию.

Вот только когда у соперников в составе есть игрок уровня Роберта Левандовски, то уж очень сложно что-то противопоставить удару через себя из центра штрафной, который и случился уже на 14-й минуте. Илья Забарный в этом эпизоде выступил лишь в качестве "стойки", об которую ударился прострел Павара, после чего польский форвард в очередной раз напомнил о необходимости вручения ему Золотого мяча. А еще у Баварии был Томас Мюллер, который в любой момент может пропустить в прыжке между ног передачу Толиссо на правый фланг штрафной, а Коман у него за спиной затем прошьет ударом в дальний угол Бущана.

Таким был бы краткий обзор первой половины игры, если бы из нее можно было выкинуть все моменты, кроме забитых мячей. При этом, нельзя было сказать, что Динамо играло без собственных голевых моментов, и что соперники были настолько же хороши в обороне, насколько они были хороши при комбинационной игре. Один только чуть было не случившийся ляп Нойера чего стоил, когда Ману не попал по мячу, после срезки Горецки в сторону своих ворот в подкате против Цыганкова. Гостей тогда спасла только левая штанга.

Также, у "бело-синих" было несколько перспективных прострелов с флангов, но атаковавшие ворота игроки всякий раз к ним не успевали. А еще было падение Буяльского при контакте с ногой Лукаса Эрнандеса на левом фланге штрафной соперников, которое вызвало уж очень бурную дискуссию, так как арбитр решил не давать за него пенальти в ворота Нойера, который в этом матче не был до конца уверен в своих действиях в рамке. К сожалению, первая половина матча завершилась не в пользу Динамо, однако своей игрой киевляне вселили в нас надежду.

После перерыва Луческу бросил в бой Витиньо и Гармаша, а Нагельсманн дал игровую практику Сарру, которого Бавария все никак не может отдать в другой клуб из-за нежелания самого игрока уходить. Правый защитник мюнхенцев быстро "присел" на желтую карточку в результате фола против Буяльского в своей зоне, что существенно снизило его активность в отборе и в атаке по итогу. Уже с первых минут второго тайма играла стала действительно открытой, а Николай Шапаренко мог оформить быстрое взятие ворот, но с двух попыток обмануть Нойера на левом фланге штрафной так и не сумел.

"Бело-синие" выступили с уверенной позицией относительно контроля мяча, а Бавария попыталась сыграть на удержание с резкими выходами в контратаки. Гости не особо были успешны в своей тактике, так как, кроме момента Левандовски под конец матча, практически ничего опасного от них в этот временной отрезок не исходило. А вот у Динамо было шансов очень даже много. Тем более, на фоне такого сильного соперника.

На 70-й минуте случилось действительно редкое событие в текущей кампании, правда не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось уникальным, — коллектив Луческу забил гол. Кроме Дениса Гармаша, наверное, эта возможность не была бы передана никому, поэтому пас Цыганкова вразрез центру обороны соперников пришелся очень кстати. Отступать было некуда, поэтому Динамо просто максимально выкрутило тумблер оборотов своего внутреннего двигателя, устроив волнообразный штурм чужих ворот. Матч был очень динамичным в эти минуты.

К сожалению, акция со взятием ворот оказалась одноразовой, но впечатление команда Луческу оставила за собой очень достойное. Много моментов, паникующий и неуверенный в себе Нойер — все это было тем, что давало украинскому болельщику возможность верить в хотя бы одно набранное очко. Не сложилось в итоге, к сожалению, и теперь судьба киевлян на два часа будет принадлежать португальским "орлам" с Романом Яремчуком на острие.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо сыграет гостевой матч против лиссабонской Бенфики, а мюнхенская Бавария на своем поле будет принимать каталонскую Барселону.Динамо Киев —1:2Гармаш, 70 — Левандовски, 14, Коман, 42Бущан — Кендзера (Караваев, 76), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46) — Шкурин (Гармаш, 46).Нойер — Павар, Куасси (Тилльман, 85), Эрнандес (Сарр, 46), Дэвис — Толиссо, Горецка — Коман (Рока, 67), Мюллер, Сане (Ричардс, 87) — Левандовски.Предупреждения: Шапаренко — Сарр.