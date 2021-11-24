Шкурин: Луческу ставил нам задачу забить и победить Баварию

Форвард Динамо высказался о поражении от мюнхенцев в рамках Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо принимало мюнхенскую Баварию на НСК Олимпийский, где потерпело поражение со счетом 1:2.

Нападающий столичного клуба Илья Шкурин поделился эмоциями от результата данного противостояния, рассказав о задачах, которые ставил перед командой главный тренер Мирча Луческу на игру с мюнхенским грандом.

"Тренер поставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача. А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде", — приводит слова Шкурина официальный сайт Динамо.

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