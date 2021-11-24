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ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
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-
08 декабря
19:45
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-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
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-
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Шкурин: Луческу ставил нам задачу забить и победить Баварию

24 ноября 2021

Мирча Луческу и Илья Шкурин

Форвард Динамо высказался о поражении от мюнхенцев в рамках Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо принимало мюнхенскую Баварию на НСК Олимпийский, где потерпело поражение со счетом 1:2. 

Нападающий столичного клуба Илья Шкурин поделился эмоциями от результата данного противостояния, рассказав о задачах, которые ставил перед командой главный тренер Мирча Луческу на игру с мюнхенским грандом.

"Тренер поставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача. А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде", — приводит слова Шкурина официальный сайт Динамо.

Смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Бавария вы можете на Football.ua.

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