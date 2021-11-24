Лучший игрок матча Динамо Киев — Бавария: В Лиге чемпионов простых соперников нет, Динамо это доказало

Защитник мюнхенского клуба подвел итоги успешной игре против украинской команды.

Мюнхенская Бавария в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА обыграла на НСК Олимпийский киевское Динамо (2:1), благодаря чему закрепила за собой статус победителя группы E.

Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

Защитник "Красной машины" Альфонс Дэвис, которого представители УЕФА в итоге выбрали лучшим игроком матча, после финального свистка поделился своими впечатлениями от увиденного на поле в отчетный вечер.

"Я счастлив от того факта, что мы сумели победить в достаточно тяжелой игре и занять первое место в группе. Для Баварии выполнение этой задачи было принципиальным вопросом, несмотря на все наши кадровые проблемы. Этот клуб всегда стремится быть лучшим, и сегодня мы стали лучшими из четырех команд, которые были в нашей группе.

Очевидно, что я очень счастлив от того, что меня признали лучшим игроком этой игры. Это была очень непростая встреча, но хорошо то, что мы сумели выполнить свою задачу. В Лиге чемпионов простых соперников нет, Динамо это доказало", — подытожил канадский футболист.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария сыграет домашний матч против каталонской Барселоны.