Динамо Киев забило первый гол в Лиге чемпионов-2021/22

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо принимало мюнхенскую Баварию на НСК Олимпийский, где потерпело поражение со счетом 1:2.
В данном противостоянии подопечные Мирчи Луческу сумели отличиться в ворота Мануэля Нойера забитым мячом, который стал первым для столичного клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Произошло это на 70-й минуте, а его автором стал вышедший на замену Денис Гармаш.
Видео гола Гармаша:
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