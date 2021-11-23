Гармаш: Гол в ворота Баварии? Не чувствую себя нападающим

Хавбек Динамо высказался о поражении от Баварии в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо принимало мюнхенскую Баварию на НСК Олимпийский, где потерпело поражение со счетом 1:2.

Полузащитник столичного клуба Денис Гармаш, ставший автором первого и пока единственного гола киевлян в текущем розыгрыше ЛЧ, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Хоть что-то радует, забили гол. Бавария — есть Бавария. В конце пошли в ва-банк, не забили, так вышло. Когда мы играли на выезде, контратаки не получались. Сейчас лучше было в этом плане. Тут и поле, и болельщики сыграли нам на руку. Бавария уже вышла в плей-офф. Наверное, по этой причине они чуть расслабились".

"Почему опять забил? Даже не знаю. Слава Богу так получилось. Форвард ли я? Не чувствую себя нападающим. Как тренер выпускает... Тренер так видит. Мое счастье — играть на поле", — заявил Гармаш в эфире Megogo.

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