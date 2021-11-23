Бенфика сыграла вничью с Барселоной и оставила Динамо без еврокубковой весны

Завершился матч Лиги чемпионов.

В матче группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона дома не сумела переиграть Бенфику (0:0).

Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль и раз за разом создавали моменты у ворот Влаходимоса. На восьмой минуте счет должен был открывать Демир, но страж ворот португальской команды вытащил удар из левого нижнего угла. На 27 минуте Гави опасно пробивал, но мяч прошел выше ворот. А на 28 Альба должен был открывать счет, но Влаходимос снова спас.

Первый по-настоящему опасный момент у Бенфики был на 35 минуте. Роман Яремчук головой с нескольких метров расстреливал тер Штегена, но тот оказался непробиваемым. Но первый тайм все равно был за Барселоной, так как команда Хави создала еще несколько опасных моментов, которые не принесли результата.

Во втором тайме команды были достаточно пассивны, вплоть до 84 минуты. Тогда Араухо поразил ворота гостей, но арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда у игрока. Матч так и завершился — 0:0.

Барселона — Бенфика 0:0

Барселона: Тер Штеген, Пике, Лангле (Дест, 86), Араухо (Эрик Гарсия, 86), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Сеферович, 81), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).

Предупреждения: Гримальдо, Жоау Мариу, Пике, Влаходимос.