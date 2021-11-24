Динамо могло цепляться за ничью, но снова проиграло: анализ поединка Динамо — Бавария

Football.ua выделяет интересные моменты в матче Динамо — Бавария.

Мюнхенская Бавария приехала в Киев ослабленная ковидом и травмами. Юлиан Нагельсманн должен был придумать, как за короткий срок интегрировать в свою команду людей из молодежного состава. При этом Бавария была по-прежнему сильна и на газон НСК Олимпийский вышли: Нойер, Левандовски, Мюллер, Горецка, Дэвис, Сане и прочие звезды европейского футбола.

С первых минут мы увидели, что Динамо в этом матче будет не только обороняться, но и атаковать. И не будет всеми силами пытаться удержать текущий счет. Киевляне достаточно быстро развивали свои атаки. Особенно хороши в продвижении мяча были Цыганков и Буяльский. Но доходя до ворот Баварии у динамовцев постоянно не хватало какой-то идеи и понимания, как обострить игру.

Вот такие прострелы от Миколенко не находили адресата.

Также динамовцы пытались навешивать. По три подачи в активе у Миколенко и Кендзеры. Все безуспешно. В штрафной у Баварии было спокойно и комфортно. Но самым большим разочарованием стало то, что мюнхенцы сходив пару раз в атаку в первом тайме, не взвинчивая темп и не прикладывая сверхусилий забили два рядовых гола в ворота Бущана и казалось, что на этом игра сделана.

Но отдаем должное Динамо, которое во втором тайме все-таки придумало, как доводить мяч к владениям Мануэля Нойера и начать тревожить немецкого голкипера. 8 из 9 своих ударов динамовцы нанесли во второй половине встречи.

Если мы обратимся к статистике, то увидим, что несмотря на владение мячом Баварией, матч был равный. По количеству ударов и голевых моментов паритет, показатель xG тоже на одном уровне.

О чем в данном случае мы будем говорить? Все банально – индивидуальное мастерство футболистов. Случайный отскок в штрафной в первом тайме стал вариантом для Левандовски забить такой сложный по исполнению гол. Немцам хватало полумоментов, чтобы огорчать Бущана, у Динамо все иначе. Давайте вспомним эпизод второго тайма, где Шапаренко получил передачу с фланга и сам решил пройти по центру, обстукавшись с Буяльским.

После сейва Нойера мяч вновь отлетает к Шапаренко. Николай в данном эпизоде принимает крайне неправильное решение – прострелить вдоль ворот, а не пробить в ближний угол.

И тут мы не говорим о каком-то техническом браке, не говорим о том, что Шапаренко не попал. Он принял неверное решение. Могу поспорить, что 99,9% игроков Баварии в данной ситуации расстреливали бы ближний угол ворот.

Акцентируем внимание на данной ситуации не с целью покритиковать Шапаренко или кого-то еще из Динамо. Николай как раз был одним из лучших на поле в этот вечер. Мы показываем, что игроки Динамо вот в таких эпизодов, когда находится в цейтноте времени, принимает неправильные решения. И это не потому, что наши игроки плохие, а потому что такие вызовы перед столичными футболистами появляются за сезон только в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов и в некоторых играх за сборную. Увы, Черноморец дает больше времени подумать и распорядиться мячом. Классные команды высокого уровня видят и чувствуют каждую возможность, мы нет.

Если мы посмотрим статистику Баварии в Лиге чемпионов в этом сезоне, то увидим, что показатель xG у немцев в каждом матче гораздо меньше, чем количество голов. Это как раз и говорит о том, что футболисты Баварии забивают из неочевидных ситуаций и для взятия ворот им порой достаточно и полумомента.

Динамо сыграло неплохо, но и этого не хватило даже для ничейного результата. И хотя в концовке мы увидели навалу на ворота соперника, но во второй половине встречи хотелось видеть больше риска в действиях столичных футболистов. И под риском не подразумевается, что динамовцы должны идти вперед всей командой, не думая об обороне, речь идет о принятии рисковых решений.

Вот вам для примера еще один эпизод, который случился на 75-й минуте матча. После потери мяча Баварией с мячом оказывается Миколенко.

Оборона мюнхенцев еще не успела перестроится. Внимание, вопрос: "Что в этой ситуации делает Миколенко?" Хотелось бы написать, что он отдает прекрасную передачу верхом за спину Сане на ход Витиньо, бразилец на скорости режет угол и ударом в дальний угол сравнивает счет, но нет. Миколенко отдает ближнему – Сидорчуку.

А почему? На скрине же явно видно, что он видит партнера и свободную зону перед ним. Все видят, даже Караваев, ожидающий замены. А потому, что это рискованная передача! Ее могут перехватить, она может не дойти, а ведь только вернули владение мячом, хорошо бы его подержать у себя и сыграть надежненько через ближнего. Этих секунд хватило Баварии, чтобы перестроиться и снова сесть средним блоком в оборону. Если на таком уровне ты хочешь забивать, набирать очки и составлять кому-то конкуренцию, то необходимо быть смелым и рисковать в подобных ситуациях, даже если это чревато потерей мяча.

Динамо вполне было по силам не проиграть этот матч и оставить себе шансы на борьбу с Бенфикой за Лигу Европы в последнем туре. С другой стороны, наиграли ровно на то, на что наиграли, а потому не нужно тешить себя дурными надеждами. Зато есть отличная возможность хорошенько подготовиться ко второй половине чемпионата, а то ведь еще с Черноморцем в Одессе играть все-таки.

Сергей Горбаченко, Football.ua