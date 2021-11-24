Бущан провел 100 матч в основной команде Динамо Киев

Партнеры не смогли помочь своему голкиперу по-настоящему отметить красивую дату.

Киевское Динамо по итогам обоих матчей пятого тура Лиги чемпионов УЕФА в своей группе было вынуждено смириться с тем, что дорога в весеннюю часть еврокубков была для него закрыты. В том числе, и по причине поражения от мюнхенской Баварии на поле НСК Олимпийский (1:2).

Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

К сожалению, именно на данный поединок и пришлось памятное статистическое достижение голкипера "бело-синих" Георгия Бущана, для которого игра против действующего чемпиона Германии стала уже сотой в профессиональной карьере в составе основной команды своего базового клуба.

За это время 27-летний страж ворот успел сыграть в одиннадцати матчах Лиги чемпионов УЕФА (19 пропущенных голов, 3 "сухих" матча), 13 играх Лиги Европы УЕФА (17/3), 68 встречах украинской Премьер-лиги (44/34), семи поединках Кубка Украины (5/3), а также матче за Суперкубок Украины-2020 (победа 3:1, против донецкого Шахтера).

В итоге, Бущан за 100 матчей пропустил 86 голов, 43 раза сыграв на "ноль".

Увеличить статистические показатели Георгий получит возможность в ближайшем поединке его команды в украинской Премьер-лиги в гостях у закарпатского Миная.