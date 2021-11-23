Дэвис — лучший игрок матча Динамо — Бавария по версии WhoScored, Гармаш — лучший у киевлян

Динамо с минимальным преимуществом уступила гостям из Мюнхена.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо с минимальным преимуществом уступило мюнхенской Баварии (1:2).

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги матча, определив лучшего игрока поединка и оценив игру других.

MVP встречи стал фланговый защитник Баварии Альфонсо Дэвис. Он получил оценку 7,8 от экспертов. Также в Баварии автор первого гола Роберт Левандовски удостоился балла 7,5.

У Динамо лучшим игроком встречи признан автор гола Денис Гармаш — 7,4. Автор ассиста Виктор Цыганков получил оценку 7,3.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев — Бенфика можно смотреть на Football.ua.

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