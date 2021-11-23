Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

23 ноября 2021

Динамо - Бавария, getty Images

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома уступило Баварии со счетом 1:2.

Счет Бавария открыла благодаря шикарному забитому голу от Роберта Левандовски на 14 минуте. Под конец первого тайма удвоил преимущество гостей Кингсли Коман.

В середине второго тайма Денис Гармаш сумел отыграть один мяч для киевлян. К сожалению, этого оказалось мало, и Бавария добилась минимальной победы.

Динамо — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

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