Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

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В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома уступило Баварии со счетом 1:2.

Счет Бавария открыла благодаря шикарному забитому голу от Роберта Левандовски на 14 минуте. Под конец первого тайма удвоил преимущество гостей Кингсли Коман.

В середине второго тайма Денис Гармаш сумел отыграть один мяч для киевлян. К сожалению, этого оказалось мало, и Бавария добилась минимальной победы.

Динамо — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

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