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07 декабря
22:00
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-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
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-
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-
07 декабря
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Кендзера: Обидно было пропускать такие мячи, но Бавария — это топ-команда

24 ноября 2021

Томаш Кендзера (справа), Getty Images

Защитник Динамо Киев подвел итоги игре против Баварии.

Киевское Динамо в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА уступило на своем поле мюнхенской Баварии (1:2), а немногим позднее этим же вечером лишилось шансов на евровесну в результате ничьей в игре против Барселоны и Бенфики на Камп Ноу (0:0).

Динамо Киев — Бавария 1:2 Видео голов и обзор матча

Защитник "бело-синих" Томаш Кендзера после финального свистка оценил действия своей команды на поле в этот вечер.

"Сегодня мы сыграли хорошо, особенно — во втором тайме. Мы забили и создали много опасных моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько потрясающих сейвов.

Наш тренер попросил нас сыграть так, чтобы потом мы могли собой гордиться. Мы выложились на все сто, но нужно не терять концентрацию в обороне.

Обидно было пропускать такие мячи, но Бавария — это топ-команда, и против нее невероятно сложно защищаться. Теперь нам осталось сыграть с Бенфикой, и мы отправимся на выезд с мыслями только о победе.

Мы знакомы с Робертом Левандовски много лет, и я знаю, насколько он хорош. Сегодня он провел отличный матч. Не только из-за очень красиво забитого мяча, но и из-за всей игры в целом. Это футболист мирового класса, надеюсь, в этом году он получит Золотой мяч", — подытожил польский защитник.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо сыграет гостевой матч против мюнхенской Баварии.
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