Алан Патрик: Первый тайм против Монако давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут

26 августа 2021

Алан Патрик, ФК Шахтер

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями после ответного матча с Монако.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Монако (2:2), по итогам которого "горняки" пробились в групповой этап турнира.

"Мы провели в Харькове очень много запоминающихся поединков и одержали немало памятных побед, было даже несколько трофеев. Конечно же, об этом стадионе только наилучшие воспоминания. Чувствовали поддержку болельщиков, что нас заряжало идти вперед и добиваться победы. Да, здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна.

Слова Де Дзерби про то, что "у команды есть сердце и яйца"? Соглашусь со словами Мистера. Первый тайм давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут, потому что соперник очень силен физически. Своим прессингом Монако не давал нам пересечь центр поля и показать наш стиль. Но сейчас уже можно сказать, что мы смогли пройти через эти страдания, скорректировать игру и во втором тайме выйти, перевернуть все и показать привычный футбол. Но первый тайм был непростым", — приводит слова Патрика официальный сайт Шахтера.

Ранее Football.ua проанализировал игру Шахтера против Монако в Харькове.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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