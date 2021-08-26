Монако застрял в аэропорту Будапешта по пути домой

Французский коллектив пострадал от неисправностей самолета.

На следующее утро после вылета из квалификации Лиги чемпионов УЕФА по итогам двухматчевой дуэли против донецкого Шахтера (2:2, 3:2 – общ), французский Монако взял курс на возвращение на родину, однако столкнулся с непредвиденными трудностями.

Шахтер — Монако 2:2 Видео голов и обзор матча

Уже находясь в воздухе в процессе перелета, пилоты самолета с делегацией "монегасков" на борту, сообщили о наличии неисправностей в генераторе электричества воздушного судна.

В итоге, команда была вынуждена запрашивать посадку в аэропорту Будапешта, где и остается на данный момент, ожидая завершения технических работ над неисправными приборами.

Проблема для Монако в данном контексте состоит в том, что уже в воскресенье, 29 августа, команде Нико Ковача предстоит провести матч национального первенства против Труа в ранний временной слот — 14:00 по Киеву, а возникшие трудности сократят и без того малый период восстановления футболистов.