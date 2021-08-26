Матвиенко: Был разнос от Де Дзерби в перерыве матча с Монако, его слова не для ушей

26 августа 2021

Николай Матвиенко, ФК Шахтер

Защитник "горняков" прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал ответный поединок против Монако (2:2), по итогам которого команда Роберто Де Дзерби пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

"Могли после плохого первого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, разнос был, но какие слова Де Дзерби говорил — не для ушей.

Нецензурщина или мотивационные слова? Все вместе. Больше по делу — как мы будем играть, но и немножко в конце добавил. То что нам удалось перевернуть игру — заслуга всех в команде", — приводит слова Матвиенко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Football.ua проанализировал игру Шахтера против Монако в Харькове.

Источник: Телеканал Футбол

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