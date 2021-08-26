Фофана: Я хочу верить, что сегодня это новое начало. Мы показали истинное лицо Монако

26 августа 2021

Юссуф Фофана, ФК Монако

Полузащитник "монегасков" поделился своими мыслями после ответного матча с Шахтером.

Полузащитник Монако Юссуф Фофана прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов после двухматчевой дуэли с донецким Шахтером.

"Есть разочарование, много разочарований, потому что мы сделали все что могли. Мы упустили успех на последних минутах. Теперь мы хотим успешно выступать в Лиге Европы. Я хочу верить, что сегодня это новое начало. Мы показали истинное лицо Монако.

Мы должны быстро переварить эту ситуацию, потому что вперед у нас есть матч против Труа, который состоится в воскресенье. Нужно поднять поднять голову и начать все заново. Мы должны извлечь уроки из этого результата, чтобы двигаться вперед, имея в виду этот матч как ориентир на будущее.

Вся напряженная работа прошлого сезона отразилась сегодня вечером. У нас действительно была хорошая игра, с отличным первым таймом и контролируемым вторым, но именно в последнем моменте мы немного ошиблись", — приводит слова Фофаны официальный сайт Монако.

Видеообзор матча Шахтер — Монако можно посмотреть на Football.ua.

Источник: ФК Монако

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