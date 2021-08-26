Шахтер достиг отметки в 400 забитых голов в еврокубках

26 августа 2021

Игроки Шахтера, ФК Шахтер

Благодаря юбилейному голу "горняки" прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Сегодня ночью донецкий Шахтер расписал мировую с Монако (2:2) в дополнительном времени ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Решающий автогол защитника "монегасков" Рубена Агиляра стал 400-м забитым мячом в исполнении "горняков" в еврокубковых матчах. Также это десятый мяч "горняков" в еврокубках, который был записан на соперника как автогол.

Из 400 голов 204 игроки Шахтера забили в Лиге чемпионов, 159 — в Лиге Европы, 32 — в Кубке кубков и 5 — в Кубке Интертото.

Предыдущий юбилейный 300-й мяч Шахтера был забит Тайсоном 10 марта 2016 года в матче 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским Андерлехтом (3:1).

Ранее Football.ua проанализировал игру Шахтера против Монако в Харькове.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
фото ФК Шахтер Донецк 26 августа 2021 Выбираем группу для донецкого Шахтера в Лиге чемпионов
Шахтер - Монако, фото Шахтер 26 августа 2021 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Монако?
Хосеп Гвардиола, Getty Images 26 августа 2021 Манчестер Сити забавно отреагировал на выход Шахтера в Лигу чемпионов
Марлос. Фото Getty Images 26 августа 2021 Марлос — о камбэке Шахтера: Я много раз принимал участие в подобных матчах
Марлос, фото getty images 26 августа 2021 Марлос: Шахтер проведет классную Лигу чемпионов
Андрей Пятов, фото Шахтер 26 августа 2021 Пятов и Марлос — лучшие игроки Шахтера в матче против Монако по версии Sofascore
Шахтер - Монако 26 августа 2021 Футбольное счастье или везет сильнейшим: анализ поединка между Шахтером и Монако
Шахтер - Монако, фото Шахтер 26 августа 2021 Шахтер — Монако 2:2 Видео голов и обзор матча
Шахтер — Монако, фото ФК Шахтер Донецк 26 августа 2021 Шахтер — Монако: наши оценки
 
 Rambler's Top100