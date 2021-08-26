Шахтер достиг отметки в 400 забитых голов в еврокубках

Благодаря юбилейному голу "горняки" прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Сегодня ночью донецкий Шахтер расписал мировую с Монако (2:2) в дополнительном времени ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Решающий автогол защитника "монегасков" Рубена Агиляра стал 400-м забитым мячом в исполнении "горняков" в еврокубковых матчах. Также это десятый мяч "горняков" в еврокубках, который был записан на соперника как автогол.

Из 400 голов 204 игроки Шахтера забили в Лиге чемпионов, 159 — в Лиге Европы, 32 — в Кубке кубков и 5 — в Кубке Интертото.

Предыдущий юбилейный 300-й мяч Шахтера был забит Тайсоном 10 марта 2016 года в матче 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским Андерлехтом (3:1).

Ранее Football.ua проанализировал игру Шахтера против Монако в Харькове.