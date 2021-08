Манчестер Сити забавно отреагировал на выход Шахтера в Лигу чемпионов

Накануне, донецкий Шахтер в драматичном овертайме ответного поединка против французского Монако в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стал последней командой, которая сумела пробиться на групповой этап данного состязания (2:2, 3:2 – общ.).

Шахтер — Монако 2:2 Видео голов и обзор матча

Теперь, "горняков" ожидает жеребьевка следующего раунда состязаний, по итогам которой они получат имена своих трех соперников на групповом этапе.

Одним из них, теоретически, может стать действующий чемпион Англии, который будет находиться в первой из четырех корзин.

Если такой сценарий удастся реализовать, то уже спустя один сезон "горожане" вновь попадут в один квартет с "оранжево-черными", что им удавалось сделать ранее три сезона кряду (2017 – 2019).

Манчестер Сити уже успел отреагировать на такую возможность анимированной картинкой в адрес Шахтера, во время общения в социальной сети Twitter.

See you soon guys! 😉😂 https://t.co/QugaVqS5mQ pic.twitter.com/ce1MGWVat3