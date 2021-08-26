лента новостей

00:38

Определились все корзины жеребьевки Лиги чемпионов

00:37

Стало известно, в какой корзине Лиги чемпионов будет Шахтер

00:36

Шахтер в драматичном овертайме вырвал путевку в Лигу чемпионов у Монако

00:10

Шахтер — Монако: видео голов и обзор матча

23:53

Стало известно, в какой корзине Лиги чемпионов будет Динамо Киев

23:52

Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, Зальцбург прошел Брондбю

23:46

Мудрик дебютировал за Шахтер в Лиге чемпионов

22:00

Шахтер — Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

20:44

Пятов выйдет в основе на ответный матч против Монако

18:59

Степаненко: Не очень хорошие воспоминания об арбитре матча с Монако