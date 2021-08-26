Шахтер в драматичном овертайме вырвал путевку в Лигу чемпионов у Монако
26 августа 2021
Судьбу двухматчевого противостояния решил случайный эпизод у ворот французского коллектива.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Монако 2:2 (первый матч 1:0)
Голы: Марлос, 74, Агилар, 114 (авт.) — Бен-Йеддер, 18, 39
Шахтер: Пятов — Додо, Витао (Кривцов, 101), Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46) — Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86) — Тете (Марлос, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 83) — Траоре (Фернандо, 100).
Монако: Нюбель — Сидибе (Агилар, 98), Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике (Якобс, 117) — Мартинш (Жан Лукас, 71), Фофана, Тчуамени (Дисаси, 117), Головин (Диоп, 77) — Фолланд, Бен-Йеддер (Исидор, 76).
Предупреждения: Додо, Тете, Марлон, Соломон, Кривцов — Фолланд, Головин, Фофана, Бадьяшиль.