Стало известно, в какой корзине Лиги чемпионов будет Шахтер

"Горняки" квалифицировались в групповой этап турнира.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2.

Такой результат позволил подопечным Роберто Де Дзерби пройти в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Шахтер попал в третью корзину при жеребьевке, благодаря чему избежал встречи с такими клубами, как Аталанта, Аякс, Лейпциг, Порту, Зенит, Зальцбург, Бенфика.

Напомним, что на Football.ua доступен список всех команд и корзины, в которые они попали, перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.