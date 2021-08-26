Стало известно, в какой корзине Лиги чемпионов будет Шахтер

26 августа 2021

Педриньо и Тете, фото Шахтер

"Горняки" квалифицировались в групповой этап турнира.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2.

Такой результат позволил подопечным Роберто Де Дзерби пройти в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Шахтер попал в третью корзину при жеребьевке, благодаря чему избежал встречи с такими клубами, как Аталанта, Аякс, Лейпциг, Порту, Зенит, Зальцбург, Бенфика.

Напомним, что на Football.ua доступен список всех команд и корзины, в которые они попали, перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.

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