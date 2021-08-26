Ковач: Монако должен был побеждать с разницей в 4-5 мячей

Наставник Монако прокомментировал поражение его команды в двухматчевой серии против Шахтера.

В рамках ответного поединка стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА французский Монако отправился в Харьков, где был близок к тому, чтобы исправить неудачный исход домашней игры, однако соперникам удалось перевести игру в овертайм, после чего дожать "красно-белых" (2:2, 3:2 – общ.).

Шахтер — Монако 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "монегасков" Нико Ковач по завершении поединка подвел итоги выступлению его команды в квалификации данного турнира.

"Это — футбол. Соперники ударили по воротам один раз, но сумели забить два гола. Мы же пробили 25 раз в сторону ворот и 10 раз в створ, но забили только дважды. Обычно, в матчах с подобным преимуществом команды побеждают в 4-5 мячей.

Мы играли очень агрессивно, сумели поставить максимальный прессинг. Это был наш план, потому что мы хотим играть именно так, также как играли в прошлом сезоне. Мы создали очень много моментов, но их вратарь сделал несколько отличных сейвов. Иногда в футболе происходит что-то такое, что сложно осмыслить.

Теперь, Монако будет выступать в Лиге Европы, так как отличную возможность пробиться в Лигу чемпионов мы упустили. Сейчас мы будет планировать получить ценный опыт в другом международном турнире — это очень важно для наших молодых футболистов.

Но, прежде всего, мы должны переключиться на Лигу 1, и обыграть Труа в ближайшей игре. У нас собран отличный состав, и сегодня мы лишний раз получили возможность в этом убедиться. Нам понравилось то, как играл Монако. Уверен, что болельщики разделяют мое впечатление".

Французский коллектив узнает своих соперников по квартету во время жеребьевки, которая состоится 27 августа.