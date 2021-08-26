Шахтер — Монако: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Украина в отчетный вечер ждала ответа на единственный вопрос: "Сколько команд из нашей страны будут выступать на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА?". Ответ на него мы получили по итогам более 120 минут напряженного футбола в Харькове, и он нас вполне устроил. Шахтер сумел составить компанию киевскому Динамо, сумев избежать серии послематчевых пенальти в матче против Монако. Два совершенно разных тайма основного времени провела команда Де Дзерби, в каждом из которых достаточно много камней было брошено в ее огород. Однако, на овертайм у "горняков" осталось куда больше сил, да и их итальянский наставник явно угадал с заменами. В итоге, в противостоянии с колоссальным уровне драмы удача оказалась именно на нашей стороне.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на ОСК Металлист (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 7,0. Травма Анатолия Трубина перед ответной игрой была шокирующим известием в первую очередь для его клуба, так как подыскать хорошего голкипера в Украине не составит большого труда, а вот в пределах Шахтера кадровый резерв на эту позицию выглядит куда более скромным. Де Дзерби доверил место в воротах Андрею Пятову, он пропустил два мяча от соперников в ситуациях, когда явно не наблюдалось его прямой вины, но при этом совершил несколько ключевых спасений, отсутствие которых гарантировало бы команде участие в Лиге Европы УЕФА. То, что "горняки" сумели увести игру в овертайме — большая заслуга именно Андрея.

Додо — 5,5. Для правого защитника команды Де Дзерби это была достаточно сложная игра в том плане, что от 40-й минуты он играл с предупреждением в активе, из-за чего требования к концентрации с его стороны выросли многократно. Скорее всего, взрывная реакция на гол Марлоса, которая заинтересовала редакторов видеотрансляции куда больше, чем празднование автора забитого мяча, была вызвана именно тем, что Додо искусственно сдерживал себя по ходу поединка. У бразильца было достаточно много потерь мяча в позиционной игре, однако при этом ему удавалось сохранять достаточно высокий процент точности паса, пусть и зоны действия скорее покрывали исключительно свою половину поля.

Марлон – Витао — 5,0. Пара центральных защитников "горняков" вновь рисковала стать антигероями противостояния, но фактически вышли сухими из воды. Пара бразильцев допустила достаточно много ошибок, но к пропущенному мячу, к счастью, привела только одна из их числа — отскок от отраженного Пятовым удара Фолланда. В остальное время, что Витао, что Марлон, в прямом смысле проходили по лезвию ножа, и беда тут состоит в том, что неясно, как Де Дзерби решать проблему с их надежностью до начала группового этапа.

Николай Матвиенко — 4,5. Левый защитник Шахтера сыграл всего один тайм, но впечатления от его ярче всего передает решение тренерского штаба о заменен уже в перерыве. Матвиенко много терял мяч, и при этом еще умудрился допустить грубую позиционную ошибку при втором забитом мяче от Бен Йеддера.

Майкон — Маркос Антонио — 5,5. Опорная зона Шахтера была еще одним уязвимым местом в построении Де Дзерби, к которому было много вопросов по ходу первого тайма, когда соперники включали агрессивный прессинг. "Горняки" все время норовили выходить со своей половины через мелкий пас, но действия пары бразильцев своей точностью к этому точно не располагали. При этом, они были достаточно редкими исполнителями, которые допускали не так уж и много потерь мяча, если судить по общему фону.

Алан Патрик — 6,5. Бразилец находился в тени большую часть поединка, но еще по ходу первого тайма набегал чуть ли не больше всех на обе команды, а после перерыва стал автором голевой передачи. Патрик — игрок достаточно нестандартный, и Де Дзерби это ценит в нем больше всего, однако стабильности Алану не хватало по ходу всей его карьеры в Шахтере, и этот матч не стал каким-то исключением. На один голевой пас и множество единоборств пришлось достаточно много потерь в относительно простых ситуациях.

Тете — Манор Соломон — 5,0. По большому счету, разницы в успешности действий фланговых футболистов Шахтера в отчетной игре не было совершенно никакой. И тут даже не столько их прямая вина, сколько аналитический гений Нико Ковача сумел по крупицам разобрать их стиль футбола. Фланги "горняков" опекались сразу двумя футболистами, и эти пары у Монако равнозначно сильные по оба крыла построения, поэтому и говорить об эффективности бразильца и израильтянина не приходилось. Разве что, Манор сыграл почти на 20 минут больше.

Лассина Траоре — 5,0. Впечатление от игры буркинийского форварда в отчетный вечер было, мягко говоря, не очень. Траоре проиграл чуть ли не все ключевые единоборства за мяч в первой половине основного времени, поэтому почти всегда оставался без возможности включаться в игру должным образом. При этом, именно с подобной его неудачи началась голевая атака в ворота дончан, после чего футболист явно потерял уверенность в собственных действиях, и допускал ошибки даже при простых передачах. Однако, в нужный момент он таки исполнил "столба", а его команда после этого забила долгожданный мяч.

Исмаили — 6,5. В отличии от своего предшественника на позиции левого защитника, бразилец сразу дал понять опытному Сидибе, что его вакация на фланге образца первого тайма подошла к концу. Шахтер на первых порах во втором тайме отвоевывал пространство именно за счет действий Исмаили, за которым в последствии уже подтягивали остальные партнеры по команде. Потерь у него также было не мало, но игра смотрелась куда более уверенной, чем у Матвиенко.

Марлос — 6,5. Появление опытного футболиста на футбольном поле вряд ли подходило под обстоятельства, успевшие сложиться к исходу первого часа игрового времени, однако Де Дзерби решил взять игру за счет опыта своего подопечного, и не пожалел. Марлос отыграл свое в эпизоде с забитым голом, после чего старался больше играть на короткой дистанции в относительно оборонительной позиции.

Михаил Мудрик — 6,5. История украинского футболиста в этом поединке была больше похожа на осторосюжетную драму со счастливым концом. У Мудрика от момента выхода на замену не получалось ровным счетом ничего, но тот самый кинематографичный разговор с Роберто Де Дзерби все изменил. Что именно сказал наставник своему подопечному — останется между ними двумя, но мы увидели главное в этой ситуации — результат. Михаил чуть ли не самостоятельно сделал гол для своей команды, пусть и Агилар оказал при этом существенную поддержку в завершении эпизода.

Тарас Степаненко — 6,0. Даже явно подуставшие оппоненты заставили опорника Шахтера качественно поработать после выхода на замену перед началом дополнительно времени. Степаненко иногда терял мячи в далеко не самых очевидных для этого ситуациях, поэтому к его игре точно возникли определенные вопросы у наставников. Однако, назвать его выход неудачным точно нельзя, так как с отведенным ему объемом верховой борьбы Тарас справлялся достаточно успешно.

Фернандо — 6,5. Бразильский форвард при итальянском наставнике — достаточно нечастый гость на футбольном поле, однако его скорость понадобилась команде именно в тот момент, когда физические кондиции оппонентов были значительно ослаблены банальным ходом игрового времени. Фернандо вышел фактически на готовую почву, и действительно сумел своими рывками заставить габаритных оппонентов отказаться от массированных атак в овертаймах.

Сергей Кривцов — 6,0. По центральному защитнику было сложно составить какое-то впечатление, так как украинец выходил уже на последние 20 минут овертаймов, а уже в скором времени команда забила второй мяч, после чего старалась обороняться смешанным блоком. В итоге, Сергей просто не успел даже провести хотя бы один эпизод борьбы с оппонентами, но при этом ошибок во владении мячом не допускал.