Марлос: Шахтер проведет классную Лигу чемпионов

Полузащитник "горняков" дал комментарий после матча.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап.

Автор гола в составе "горняков" Марлос прокомментировал итог встречи.

"Это был сложный поединок против сильной команды. Очень сложно играть такие матчи. В поле сегодня было много молодых ребят, может, нужно больше опыта, чтобы играть в таких матчах, но все приходит со временем, а такие игроки как я, должны помогать молодым.

Сейчас нам нужно много работать, тренироваться. Мы проведем классную Лиги чемпионов. Я много лет в Шахтере, выиграл много трофеев и забил много голов, я верю, что являюсь примером для молодых игроков.

ОСК Металлист очень особенный стадион для меня. Вчера видел Ярославского, что напомнило мне о первых годах в Украине, о тех людях, которые мне помогали. Этот результат посвящаю всем им", — сказал Марлос в эфире Megogo.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако.