Футбольное счастье или везет сильнейшим: анализ поединка между Шахтером и Монако

Football.ua анализирует игру Шахтера в Харькове, которая позволила донецкому клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Харькове сыграл в результативную ничью с Монако 2:2 и благодаря такому результату прошел в групповой этап Лиги чемпионов.

Давайте сразу же обратимся к статистике этого матча и не будем питать иллюзий о том, что этот позитивный результат дался игрокам Шахтера на классе или на чем-то подобном, во многом футбольная удача была на стороне "горняков" в этот вечер.

Показатель xG наглядно демонстрирует нам о более хороших возможностях для взятия ворот именно у Монако.

Начнем с первого тайма, который был просто ужасен в исполнении Шахтера и просто великолепен в исполнении Монако.

С первых минут "монегаски" начали применять высокий прессинг большой группой игроков.

Шахтер не мог беспрепятственно покинуть первую треть поля. Оборонительная линия вжималась максимально глубоко, после чего в лучшем случае следовала вертикальная передача на своих полузащитников, в худшем – просто вынос на чужую половину поля. Действия защитников Шахтера под прессингом были настолько ужасными, что временами всплывали "флешбэки" матчей против Боруссии прошлогодней давности. В такой ситуации, вполне логичным было бы отрезать группу атакующих футболистов длинными высокими передачами на своего форварда, который способен исполнять функции столба и сохранять мяч для своей команды. Или же в фазе перехода из обороны в атаку можно было опускать одного центрального полузащитника в линию к центральным, создавая численное преимущество. Не единожды мы такое уже видели в исполнении Тараса Степаненко раньше. Но ничего подобного мы не увидели. Хотя отметим, что на 5-й минуте Шахтер впервые разбил высокий прессинг и быстро перешел в свою атаку.

В глубину под передачу Витао опустился именно Траоре, который в касание отпасовал на Антонио, а бразилец уже перевел на фланг на своего соотечественника Тете.

Казалось, вот оно противоядие, но ничего подобного дальше мы не увидели. Защитники упорно старались избегать длинных передач, растягивали ширину и искали возможности для вертикальных пасов на своих хавбеков, но и наших полузащитников Монако "прихватывал" очень грамотно. Физически сильные французские игроки своей мощью пытались снести Шахтер и это у них хорошо получалось. Один из худших игроков матча Маркос Антонио просто не мог противостоять монегаскам, он постоянно проигрывал свою борьбу, его просто съедали в момент приема мяча. 7% выигранной борьбы – это катастрофический показатель для опорного полузащитника. Вот так и получалось, что выход из обороны в атаку захлебывался либо в первой трети поля, либо во второй. В атаке донецкие футболисты были редкими гостями.

По такой игре было понимание, что слишком долго в таком энергозатратном режиме Монако действовать не сумеет и главное не дать им забить гол. Но не получилось. Французы забили и ожидаемо снизили обороты и далее уже действовали в рванном темпе. Но и защитники Шахтера после такого старта явно "поймали запару" и начали ошибаться в простых ситуациях. Больше других ошибались Витао и Николай Матвиенко. Игра у нашего украинского футболиста явно не клеилась, и его замена в перерыве читалась.

Второй тайм Монако начал спокойнее и уже гораздо ниже встречал своего соперника, отталкиваясь от комфортного счета первого тайма. Шахтер понемногу начал находить подходы к воротам Нюбеля. Важный момент – замены Монако ослабили гостей, а замены Шахтера наоборот усилили игру нашего клуба. Логично, что "горняки" по итогу свой гол сообразили. Но после этого у Монако нашлись какие-то внутренние резервы, и они снова "побежали" и финальный отрезок встречи провели очень хорошо. Они старались не доводить дело до овертайма, о котором Шахтер в тот момент, казалось, мечтал больше всего.

Скамейка Шахтера оказалась гораздо качественнее, чем у Монако. Каждый вышедший на поле в составе французской команды футболист делал свою команду слабее, в то время как у Шахтера выходили опытные Степаненко и Кривцов, знающие, что делать в этой ситуации, и молодые таланты Мудрик и Фернандо, понимающие, что по такой игре надо максимально брать на себя и использовать свою скорость. Не без везения Шахтер таки забил столь желаемый второй гол в ворота Нюбеля и удержал добытое преимущество.

Отдельно в этой игре хочется отметить нескольких игроков. Во-первых, Исмаили. Его выход в корне поменял ситуацию на левом фланге обороны. Во-вторых, Андрей Пятов. Опытный голкипер в нужный момент выдал очень хороший матч и совершил несколько впечатляющих сейвов. В-третьих, отметим молодого Михаила Мудрика, на которого было огромное давление и со стороны партнеров, и со стороны тренерского штаба, но он в нужный момент не замкнулся в себе и не побоялся взять игру на себя, за что был вознагражден.

Две команды в групповом этапе Лиги чемпионов от Украины – потрясающее достижение для нынешних реалий нашего футбола. Ждем жеребьевку и надеемся, что наши клубы смогут в этом году навязать достойную борьбу за выход из группы.

Сергей Горбаченко, Football.ua