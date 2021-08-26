"Обидно, но винить в таком поражении некого" — реакция французских СМИ на вылет Монако из Лиги чемпионов

Football.ua сделал обзор реакции французской прессы на прошедший поединок Лиги чемпионов.

Украинский болельщик безусловно остался рад от осознания того факта, что в этом сезоне сразу два наших клуба будут стараться приносить очки в копилку рейтинга УЕФА, выступая в Лиге чемпионов. Однако, на другой стороне медали оказались поклонники французского Монако и спортивная пресса данной страны, которая, мягко говоря, не ожидала вылета третьей по силе команды образца прошлого сезона Лиги 1 в Лигу Европы.

L’Équipe

"Одного Бен Йеддера было мало", — с таким неутешительным выводом выступает редакция одного из наиболее популярных футбольных изданий Франции, сразу после окончания игры в Харькове.

"Парни Ковача — жертвы ужасного удара судьбы, но им все же удалось устроить отважное сражение на чужом поле. С самого начала матча Монако доминировал, и сумел в отдельных фрагментах матча существенно превзойти Шахтер практически по всем компонентам.

Когда нашей команде удалось забить второй мяч, все посчитали, что самое сложное в этот вечер уже позади, но ошиблись. Бен Йеддер не сумел реализовать еще два своих момента до и после перерыва, после чего оборона "монегасков" потеряла концентрацию, и пропустила от Марлоса. Это и было ключевым эпизодом обоих матчей".

Le Figaro

Как и прочие французские коллеги, представители данного издания отмечают, что коллектив Нико Ковача имел преимущество над соперниками, но не сумел его грамотно реализовать: "Монако доминировало в большую часть основного времени, но в овертайме сыграло посредственно, что означало для команды итоговый вылет из Лиги чемпионов.

Высокая интенсивность и очень сильный контрпрессинг сломали планы на игру со стороны Роберто Де Дзерби, чему результатом стали два пропущенных Шахтером мяча еще до перерыва. Однако, уже во втором тайме хозяева отвечали в похожей манере, что позволило им выиграть немного пространства, и в последствии отыграть один гол.

Монако в овертайме основательно стоял на своих позициях, но в итоге допустил куда более грубые ошибки, нежели их соперники. Реактивному Мудрику повезло воплотить в забитый мяч свой прострел с левого фланга во втором дополнительном тайме, что в итоге и вывело его команду в пятый раз подряд в Лигу чемпионов".

Le Parisien

"Несмотря на высококачественный первый тайм, Монако выпустило из рук путевку в Лигу чемпионов, и теперь составит компанию Олимпикам из Лиона и Марселя в Лиге Европы", — в смешанных чувствах начали свой обзор редакторы данного издания.

"Никакого чуда в Харькове мы так и не увидели. Монако был куда привлекательнее, чем в Лиге 1, но команда Ковача теперь будет пытаться найти себя в другом турнире.

Захватывающий первый тайм, дубль Бен Йеддера, надежды на успех — все это было, но потом Шахтер сумел выйти из комы, и перевел игру в овертайм, забив решающий гол с помощью футболиста нашей команды. Ужасно раздражает этот факт, так как в прошлом сезоне Монако прокладывал себе путь в еврокубки, в том числе, благодаря поздним голам в компенсированное время. Обидно, но винить в таком поражении некого".

RMC Sport

"Гол Агилара в свои ворота — ужасный поворот судьбы для крепкого коллектива Ковача, который развалился на 114-й минуте матча", — к такому выводу пришли редакторы одного из наиболее популярных французских ресурсов.

"Несмотря на явное доминирование и каскад голевых моментов, Монако был вынужден покинуть Лигу чемпионов. Да, они сумели остановить свою серию поражений, но на общем плане это достижение — ничто, по сравнению с упущенными возможностями.

Задача команды Ковача казалась выполненной на момент начала перерыва, но третьего гола Бен Йеддера в компенсированное время явно не хватило. Монако понимало опасность отмены "правила выездного гола" в их ситуации, но упускало настолько много моментов, что в конечном итоге было наказано первым ударом украинской команды в створ ворот.

Есть большие сомнения, что Монако в скором времени восстановится от подобного шока".