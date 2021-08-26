Пятов и Марлос — лучшие игроки Шахтера в матче против Монако по версии Sofascore

26 августа 2021

Андрей Пятов, фото Шахтер

Статистический портал оценил игру участников встречи.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап.

Статистический портал Sofascore выставил оценки участникам матча. Так, лучшим игроком встречи стал форвард "монегасков" Виссам Бен-Йеддер, получивший 7,9 балла.

В составе "горняков", в свою очередь, лучшими стали Андрей Пятов и Марлос — по 7,4 балла. Худшим же стал Николай Матвиенко с показателем 6,1 балла.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако.

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