Пятов и Марлос — лучшие игроки Шахтера в матче против Монако по версии Sofascore

Статистический портал оценил игру участников встречи.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап.

Статистический портал Sofascore выставил оценки участникам матча. Так, лучшим игроком встречи стал форвард "монегасков" Виссам Бен-Йеддер, получивший 7,9 балла.

В составе "горняков", в свою очередь, лучшими стали Андрей Пятов и Марлос — по 7,4 балла. Худшим же стал Николай Матвиенко с показателем 6,1 балла.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако.