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-
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-
24 ноября
22:00
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Фернандо: Шахтер заслужил три очка в матче с Реалом

04 ноября 2021

Фернандо, Getty Images

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями после игры с Реалом.

Полузащитник донецкого Шахтера Фернандо прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:2).

"Мы полностью отдавались игре, и нам многое удавалось. Удалось также забить мяч, но, к сожалению, это не привело нас к победе. Команда очень расстроена, но даже в такой ситуации мы понимаем, что не время опускать голову. Уже в воскресенье нас ждет игра чемпионата, и нужно двигаться только вперед. Сейчас концентрируемся на встрече с Колосом.

Атакующая игра Шахтера на Сантьяго Бернабеу? Да, конечно, мы шли вперед, потому что нам было нечего терять. Но Шахтер всегда играет на победу, и этот поединок ничем не отличался от других. Мы прекрасно действовали на поле, в отличие от первого матча с Реалом, но, к сожалению, добиться результата не удалось. Будем смотреть вперед.

Преимущество "горняков" во втором тайме? Быть с мячом – стиль нашей команды. И даже когда футболисты Реала отошли в защиту в две линии, стараясь опасно контратаковать, мы больше владели мячом и пробовали вскрывать оборону противника. К сожалению, добиться результата не удалось.

Справедлив ли результат матча? Мы заслуживали три очка, но даже ничья была бы более приемлемым результатом. Однако, повторюсь, мы всегда выходим на поле с желанием выиграть. К сожалению, в этот раз результат получился таким, и, видимо, он соответствует игре", — приводит слова Фернандо пресс-служба "горняков".

Ранее Football.ua оценил действия футболистов Шахтера в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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